شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينصح باتباع هذه الخطوات عند تركيب عداد مسبوق الدفع لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بضرورة اتباع بعض الخطوات عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة، وهى كالاتي:

1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفنى (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2- قبل مغادرة الفنى تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- ضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

وفيما يلى مميزات العداد مسبوق الدفع:-

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لنحو 9 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد، ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك، لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.