شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الرئيس السيسى يتابع باهتمام بالغ موقف الطلاب المصريين بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن السفارات سواء سفارة مصر فى بولندا أو رومانيا وسلوفاكيا والمجر وضعوا أرقام الطوارئ حالة حدوث أى شيء ولمتابعة الطلبة القادمين على حدود هذه الدول، لافتة إلى أن الطلبة المغادرين مؤخرا لبولندا سيجرى إيداعهم فى فنادق بالقرب من المطار.

وأكدت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ما زلنا فى تواصل مستمر ونبحث مشاكل الطلبة المتعلقة بدراستهم وأرسلنا لوزارة التعليم العالى قائمة بالطلاب والسنوات الدراسية والمواد التى يدرسوها وتخصصاتهم.

كما أكدت وزيرة الهجرة قائلة: "شغالين على كافة الأصعدة وربنا يحفظ الطلاب، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسة بالجالية والطلاب، والرئيس السيسى يتابع باهتمام بالغ موقف الطلاب، ووجه كافة الأجهزة المعنية بمتابعة المستجدات على مدار الساعة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها ترفع تقاير للرئيس السيسى بكافة المستجدات وكافة اللقاءات الحوارية التى تتم يوميا وكل ما يرد للوزارة من بيانات واحتياجات للطلبة وأماكن تمركوهم وأعدادهم.