شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تبدأ خطوات تنفيذ أول مترو أنفاق بالإسكندرية.. وإجراء تحويلات للمرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل أولى خطوات تنفيذ أول مشروع مترو أنفاق في الإسكندرية سيسير على خط سكة حديد أبو قير بعد إجراء بعض التعديلات في المسار وتطويره وتحديث إشاراته وتأهيل كامل محطاته وقضبانه وعزل مساره عن حركة المرور المجاورة، حيث شرع في أعمال تحويلات المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار المشروع. وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إنه سيجرى هدم وإزالة كافة المحطات الواقعة على المسار لإعادة بنائها من جديد بجانب إزالة المحلات الواقعة على المسار أو في حرمه، بالإضافة إلى إزالة العقارات والمبانى التي ستتعارض مع أعمال تنفيذ المشروع وإعادة تأهيل مساره بالكامل، لافتة إلى أنه يجرى العمل على تحويلات المرافق المتعارضة مع الإنشاء الجديد للمحطات.

وأضافت المصادر، أن الهيئة القومية للأنفاق طرحت مزايدة عامة لاختيار الشركات التي ستقوم بأعمال إزالة والهدم بالتوازى مع شروع شركات المرافق في تحويل المرافق التابعة لها المتعارض مع المشروع وتوسعات المسار، مشيرة إلى أن الهيئة أنهت إعداد الدراسات والتصميمات التفصيلية النهائية للمشروع وشرعت في أعمال تحويلات المرافق وإزالة المباني المتعارضة استعدادا لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع.

وأوضحت المصادر، مخطط تنفيذ هذا المشروع خلال نحو عامين، وأنه سيتم إيقاف حركة قطارات خط أبو قير مع بدء أعمال التنفيذ الفعلية للمشروع مع تشغيل خطوط أتوبيسات بديلة طوال فترة تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى حوالى 1.5 مليار يورو شاملة تكلفة إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو قير من إشارات وقضبان وإنشاء محطاته وتوريد وبواباتها وشراء القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه، وسيتم توفيرها عبر قروض دولية ميسرة والموازنة العامة للدولة.

وأكدت المصادر، إجراء بعض التعديلات بمسار خط سكة حديد أبو قير خلال تحويله إلى مترو أنفاق تشمل إلغاء محطات وإضافة محطات جديدة، لافتة إلى أن المشروع يمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، بعدما تم إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب"، بجانب إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على مواقع باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط.

وأشارت المصادر، إلى أن المحطات التي تم اعتمادها بمسار المشروع خلال تحويله إلى مترو أنفاق هي محطات (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

ولفتت المصادر إلى أن السرعة التصميمة للمشروع ستصل إلى 80 كم/ س، وسيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار، وسيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره، كما أن الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وستنتقل تبعيته إليها بدلا من هيئة السكة الحديد.

وأفادت المصادر أن هذا المشروع يأتي في إطار مخطط تنظيم النقل الجماعى بالإسكندرية وتخفيف الزحام والاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، وستصل سرعته التصميمة إلى 80 كم/ س، وسيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار، وسيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره.