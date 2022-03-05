شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بتعقيم الفصول بشكل دورى حرصا على سلامة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة تعقيم الفصول الدراسية بشكل دورى، حرصا على سلامة وصحة الطلاب، ومنع انتشار فيروس كورونا

وانطلق السبت 19 فبراير الماضى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 - 2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس والاهتمام بالإشراف اليومى والتزام مشرفى الأدوار بأماكنهم وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.