شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى البحيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف، اليوم السبت، 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة البحيرة، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن 109 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

وشدد وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة على أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة فى خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحى التى يتم توزيعها مرة واحدة فى العام، وذلك فى إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية فى ديننا الحنفيف.

وحول طريقة اختيار الأسر الأولى بالرعاية لفت وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تشدد على عدم خدش حياء المستحق بأى شىء من الأشياء، حيث يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مع مراعاة عدم تصوير أحد المستحقين عند التوزيع، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.