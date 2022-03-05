شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تويتر تحظر أكثر من 100 حساب روج لهاشتاج يدعم الرئيس الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة تويتر اليوم حظر أكثر من 100 حساب روج لهاشتاج يدعو لمساندة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام بدء حجب موقع "تويتر"، بعد أن أعلنت فى وقت سابق حظر الوصول لموقع "فيسبوك".

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل "فيسبوك" بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

ودخلت العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية يومها التاسع، وأعلنت السلطات الأوكرانية أن حريقاً اندلع فى محطة زابوريجيا نتيجة قصف روسى.

وقالت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية، إن القوات الروسية سيطرت على أراضى المنشأة الواقعة فى جنوب البلاد، وطالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بفرض عقوبات "أقوى" على موسكو بعد قصف المنشأة النووية الأوكرانية .

وأعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية، أنها لم ترصد أى تسرب إشعاعى من منشأة زابوريجيا النووية والتى تعرضت لضربات خلال الليل.

وعلى صعيد آخر، أعلن المفاوضون الروس والأوكرانيون إحراز تقدم محدود فى محادثات وقف إطلاق النار، واتفق الجانبان على ضرورة وجود ممرات إنسانية للمدنيين.