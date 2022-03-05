شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد 7 أبريل آخر موعد لتسليم طلاب المنازل بالثانوية استمارة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أخر موعد لتسليم طلاب المنازل بالثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات 7 أبريل المقبل، مشددة على أنه بعد هذه المواعيد لم يتم قبول أى استمارات من الطلاب، حيث طالبت الطلاب بسرعة ملء وتسجيل الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

وأوضحت الوزارة، أنه يجرى تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب واعتمادها وختمها من المدرسة التابع لها الطالب، أما بالنسبة للطلاب الراسبين من العام الماضى أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات"، واعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

وتابعت الوزارة، أن "طالب المنازل"، يرفق بالاستمارة ما يثبت حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى ومن الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى أو ما يعادله، موضحا به اللغة الثانية التى أدى فيها الطالب الامتحان، وبيان رسوب الطالب فى الصف الثالث الثانوى العام لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين فى الصف الثالث الثانوى، إضافة إلى شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة من بطاقة الرقم القومى، وثلاث صور حديثة للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وخلفها طبقا للمدون فى شهادة الميلاد وتختم بخاتم شعار الجمهورية.

وطالبت الوزارة بضرورة استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة، كما يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية "شئون الطلبة والامتحانات" مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التى يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التى تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان، ويرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى تقدم فيها للامتحان ويرفق مع الطلب إيصال مقبول الدفع بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه، ويجرى تسجيل جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.