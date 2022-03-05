شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأتربة يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر مارس يشهد نهاية فصل الشتاء والدخول فى فصل الربيع، ودائما ما تكون نهايات الفصول من سمات الفصول القادمة، متابعة: "متعودين فى شهر الربيع نشهد ارتفاع فى درجات الحرارة وسط نشاط للرياح المحملة بالأتربة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على قناة "cbc": "بداية من مساء الغد نبدأ التأثر بمنخفض جوي صحراوى قادم من الصحراء الغربية للبلاد.. بداية من مساء السبت يتحرك من الغرب فى اتجاه الشرق، ويكون محمل بالأتربة، ونلاحظ هذه الأتربة يوم الأحد".

وتابعت: "يوم الأحد سوف يكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تكون العظمى فى محافظات القاهرة الكبرى بين 26-27 درجة، والأتربة سوف تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية، وننصح المواطنين عدم الوقوف تحت الأشجار والمبانى المتهالكة، والإعلانات المعدنية".