شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش الإرهابى يتبنى تفجير مسجد بيشاور فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤوليته عن الهجوم الانتحارى الذى استهدف أمس الجمعة مسجد كوتشا ريسالدار فى باكستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 57 شخصا، وإصابة 200 آخرين بجروح - بحسب روسيا اليوم.

ووفق وكالة الأنباء الباكستانية، فإن قنبلة انفجرت داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، وحسبما ذكرت الشرطة الباكستانية، فقد وقع الانفجار أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار في مدينة بيشاور القديمة لأداء صلاة الجمعة.

مسجد باكستان

وهرعت سيارات الإسعاف عبر الشوارع الضيقة المزدحمة لنقل الجرحى إلى مستشفى ليدي ريدينغ، حيث عمل الأطباء بشكل سريع لإنقاذ المصابين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.

على الفور، وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بتقديم الإسعافات الطبية الفورية للمصابين، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل وفوري للوقوف على أسباب الحادث.

كما أدان الرئيس الباكستاني، عارف علوي، التفجير الذي وقع في جامع مسجد الإمامية وبازار قيسا خواني وبيشاور، معبرا عن "عميق أسفه وحزنه ازاء الخسائر فى الأرواح الغالية فى الانفجار".

صورة من المسجد ومن جانبها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، متمنية عاجل الشفاء للمصابين.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الظروف والأسباب.