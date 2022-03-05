جثة مقطعة ومأمورية في الصعيد.. تطورات جريمة هزت الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تسابق الأجهزة الأمنية بالجيزة الزمن بقيادة اللواء مدحت فارس؛ لفك طلاسم واقعة العثور على قتيل شطره الجاني نصفين بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

في وقت متأخر من مساء الخميس، أبلغ سكان عقار عن انبعاث رائحة كريهة مصدرها إحدى الشقق القريبة من المنور ارتفعت حدتها بمرور الأيام لتنقتل قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة رفقة الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

عثر رجال المباحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب على جثة مقطعة نصفين تخص شابا في مقتبل العمر مع عدم وجود أي معطيات تفيد بهويته.

بعد منتصف الليل، حدد رجال الشرطة بفرقة الهرم هوية القتيل وتبين أنه طالبًا يدعى "أحمد.ط." وأصل إقامته إحدى محافظات الصعيد والشقة محل الواقعة ملك آخر.

فريق البحث المشكل من ضباط مباحث الهرم بقيادة الرائد أحمد عصام عكف على فحص علاقات الضحية ورصد أي خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل، ومراجعة سجل مكالماته قبل مقتله مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار محل الواقعة.

مع تحديد هوية المجني عليه، انطلقت مأمورية إلى مسقط رأسه تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ حيث طرف الخيط لحل الجريمة اللغز وضبط الجاني ومعرفة الدافع لارتكابها.

قبل شروق شمس الجمعة، نقلت سيارة إسعاف الجثة المقطعة إلى مشرحة زينهم التابعة لمصلحة الطب الشرعي لتشريحها وتحديد زمن وطريقة الوفاة وإعداد تقرير وافٍ بذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.