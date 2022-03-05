أحمد فايق: فوز مهندسة مصرية بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الإعلامي أحمد فايق، فوز المهندسة المصرية أماني خضير، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في أفريقيا من بين 100 مهندسة أفريقية، حيث حصدت اللقب لعام 2021.

وقالت خلال تقرير أذاعه برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "طبعًا لقب المهندسة الأكثر تأثيرًا في أفريقيا، كانت مبادرة لاتحاد المنظمات الهندسية في القارة، للاحتفال بدور المهندسة، وتقديرًا لها ومشاركتها للمهندسين الأفارقة في مشروعات التنمية في القارة السمراء".

وأضافت: "تم اختيار أفضل 100 مهندسة في القارة الإفريقية وتم التصويت مما يقرب من 50 ألف مهندس ومهندسة، وفازت مصر بالمركز الأول، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن مصر دائما تستطيع".