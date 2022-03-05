شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الشتاء ينتهى 20 مارس.. و"من الصعب نشوف برد يناير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الشتاء سينتهى 20 مارس ودرجات الصغرى منخفضة، وهناك برودة في فترات الليل، ووارد تقلبات جوية تحدث، معلقا: "من الصعب نشوف برد يناير".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن فصل الربيع هو فصل انتقالي تحدث فيه تقلبات جوية.

يذكر أن ظواهر جوية عديدة تشهدها حالة الطقس خلال شهر مارس، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبوءاتها الجوية للشهرالجارى ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر مارس 2022 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

وقالت: من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة درجة الحرارة العظمى اثناء ساعات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ليسود طقس دافئ معظم فترات النهار.