شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: مصر من الدول القليلة التى بدأت تتعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر من الدول القليلة التي بدأت تتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأكد محيي الدين خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» من واشنطن مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، أن مصر كانت أيضا من الدول القليلة التي كان معدل نموها إيجابيًا رغم جائحة كورونا.

وأضاف محي الدين أن الحياة اقتربت للعودة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة الأمريكية دون كمامات أو تباعد اجتماعي عكس ما يحدث في باقي دول العالم.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق في الدول المتقدمة لمواجهة فيروس كورونا بلغ 25% من حجم الإنفاق العام وبنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 9% في الدول المتوسطة والدول النامية نحو 2%، موضحا أن الجائحة كورونا كلفتنا تريليونات الدولارات.

وكشف أن نسبة معدل التضخم العالمي في أوروبا شهد معدلات لم يشهدها منذ 40 سنة ومنذ أن تم تفعيل عملة اليورو الموحدة.

وحول تطوير أداء الاقتصاد المصري قال إنه يجب زيادة الإنتاج ونوعيته بما يسمح بوجود فائض لتوجيهه إلى التصدير، مع ضرورة تقليل فجوة الواردات، موضحا أن مشكلة مصر ليست في زيادة الواردات ولكن نقص الصادرات.