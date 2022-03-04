شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة إيرلندا: لتفادى كارثة نووية ندعو لوقف الأنشطة العسكرية فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة، روسيا لوقف كافة الأعمال العسكرية والانسحاب بلا شروط، قائلة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الأمن: لتفادي كارثة نووية ندعو لوقف الأنشطة العسكرية في أوكرانيا .

فيما قال المندوب الفرنسي بمجلس الأمن: ندين الهجوم الروسي الذي استهدف منشآة نووية أوكرانية، متابعا:يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا فورا.

وفى وقت سابق عُقد مؤتمر صحفي، قبل قليل، للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول متابعة آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما بعد حريق محطة "زابوريجيا" النووية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "حلف الناتو، تحالف دفاعي لكن إذا جاء النزاع إلينا فنحن مستعدون لذلك".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الحلفاء، متابعا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، متابعا: "حرب روسيا المستفزة في أوكرانيا تحتاج لرد حاسم، وواشنطن أرسلت قوات إلى شرق أوروبا".

وقبلها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترى كوليبا، إنه إذا انفجرت محطة زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر بعشرات المرات من تشيرنوبل، مطالبا بضرورة تزويد أوكرانيا بالطائرات العسكرية المقاتلة لمواجهة الجيش الروسي.