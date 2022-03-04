شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. مستشفى العريش العام يستقبل طفلا يحمل 4 كُلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية بمستشفى العريش العام، بأنه تم استقبال طفل يبلغ من العمر 4 شهور، كان يعانى من أعراض مرضية وبالكشف عليه تبين أنه يحمل 4 كُلى .

وأوضحت المصادر، أنه تم اكتشاف الكُلى بعد عمل أشعة السونار، وكان يعانى حالة إعياء استدعت نقله للمستشفى.

وتابعت المصادر، أن الطفل حاليا محتجز فى قسم العناية المركزة تحت إشراف طبى لحين قرار الأطباء المتخصصين بالكشف عليه مجددا وتحديد حالته المرضية ومدى حاجته لتدخل جراحى.