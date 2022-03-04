شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة وبدء الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة إغلاق باب التصويت وبدء الفرز، حيث جرت الإعادة على مرشحى الإعادة بالنقابات الفرعية ومقعد النقيب العام.

وأكد المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أنه لا توجد أى تجاوزات تمت حتى الآن في عملية الانتخابات بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بسلاسة وشكل منظم.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، صباح اليوم وحتى السابعة والنصف مساء، حيث أدلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس طارق الملا وزير البترول بصوتيهما مشيدين بسهولة وتنظيم العملية الانتخابية.