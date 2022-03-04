شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الوكالة الذرية: المفاعلات النووية الأوكرانية لم تتضرر بسبب المعارك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، إن الوكالة تنسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا، موضحا أن هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا.

وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته بمجلس الأمن، القوات الروسية تقدمت الليلة الماضية نحو منشأة "زابوريجيا"، موضحا أن صواريخ أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في "زابوريجيا".

وتابع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نيران اندلعت في منشأة "زابوريجيا" بعد قصفها أمس، ونحاول متابعة الموقف بشأن المنشآت النووية الأوكرانية.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المفاعلات النووية الأوكرانية لم تتضرر بسبب المعارك حتى الآن.