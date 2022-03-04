شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: واشنطن تواصل تشكيل وحدات إرهابية لإرسالها إلى أوكرانيا عبر بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تواصل تشكيل وحدات جديدة من الإرهابيين وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية - فى بيان اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" - : "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل وحدات داعشية جديدة فى الشرق الأوسط والدول الأفريقية".

وأضاف البيان : "من المقرر أن يتم نقل هؤلاء للمشاركة فى أنشطة التخريب والإرهاب فى أوكرانيا عبر أراضى بولندا".

وفى سيق متصل، أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة فى سوريا شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" لاستخدامهم فى "دونباس" بشرق أوكرانيا.

وأفاد بيان للاستخبارات الخارجية الروسية اليوم الجمعة: "قام الأميركيون فى نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم (داعش) المحظور فى روسيا من مواطنى روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان: "لقد أُرسل هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة (التنف) التى تسيطر عليها الولايات المتحدة فى سوريا، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".