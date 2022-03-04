شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية توسعة بعض المحاور لتيسير حركة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التى تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتى تأتى فى إطار المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

وقال الرئيس السيسى للمهندس "رامى" أحد المشرفين على المشروعات والأعمال الإنشائية في تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى، إنه تفقد اليوم كل من "محور عدلي منصور والعصار ومنطقة المرج والمطرية"، حيث وجه الرئيس السيسي، بدراسة إمكانية توسعة بعض المحاور لتيسير حركة المواطنين والمركبات، قائلا: "محتاجين نشوف إيه اللى نقدر نوسع بيه على الناس فى المناطق دى".