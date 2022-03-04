شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتوجه للسعودية غدا للمشاركة بمعرض الدفاع "WDS 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، غداً السبت، إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات النسخة الأولى من معـرض الدفاع العالمي "World Defense Show"، والمقرر إقامته بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لإستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض الدفاع العالمي بالعديد من منتجاتها العسكرية المتطورة، ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.