شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بوارسو يستقبل المصرى المصاب بأوكرانيا بعد نجاح إجلاءه وأسرته لبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير المصرى لدى وارسو حاتم تاج الدين المواطن المصرى المصاب فى أوكرانيا محمد سعد زايد، بالإضافة لبحث سبل تقديم الرعاية وتوفير إقامة له ولأسرته فى بولندا، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وكتب السفير أحمد حافظ عبر تويتر: "بعد عبور المواطن المصرى المصاب محمد سعد زايد بحمد الله إلى الأراضى البولندية وتنسيق وصوله إلى وارسو، وتقديم الرعاية وتوفير إقامة له ولأسرته .. سفيرنا فى بولندا، السفير حاتم تاج الدين، يتابع حالته مع الأطباء فى المركز الطبي.. تحيا مصر!"

وكان السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج قد أكد نجاح جهود الدولة المصرية فى عملية تأمين نقل المصاب المصرى الوحيد فى أوكرانيا المواطن محمد سعد رجب محمد زايد من مدينة خاركوف فى شرق أوكرانيا إلى منطقة آمنة نسبيا فى غرب أوكرانيا.

وأشار السفير صلاح عبد الصادق فى مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، الجمعة، إلى أن المواطن المصرى محمد سعد وبجهود السفارة المصرية فى أوكرانيا والجالية المصرية المتواجدة فى الأراضى الأوكرانية نجحوا فى عملية تأمين نقل المصاب من المدينة التى تشهد أعنف العمليات العسكرية وذلك باستقلاله القطار ونقله بالقرب من الحدود البولندية.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الحالة الصحية للمواطن المصرى المصاب مستقرة وهو يستعد رفقة أسرته لعبور الحدود الأوكرانية – البولندية، مشيرا إلى أن المواطن المصرى برفقته زوجته ونجله (يبلغ من العمر 13 شهرا) وابنته ذات الـ 14 عاما وجدة زوجته، مؤكدا أنه تم الترتيب مع السفير المصرى فى بولندا حاتم تاج الدين لنقل المصرى المصاب للعاصمة البولندية وارسو لمتابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية له وإعاشة أسرته حتى تستقر حالته الصحية تماما ونقله إلى أرض الوطن.

وأوضح السفير صلاح عبد الصادق أن وزارة الخارجية المصرية تتابع بشكل حثيث ما يجرى على الأرض فى أوكرانيا وما يخص الجالية المصرية والطلاب المصريين، مضيفا "لدينا توجيهات لتسهيل وتأمين ولاد مصر لإخراج بشكل آمن من أوكرانيا."

وأكد مساعد وزير الخارجية أن جهود الدولة المصرية مستمرة لإنقاذ المصريين فى أوكرانيا من خلال متابعة ما تبقى من أبناء الجالية والطلاب المصريين من خلال بحث سبل الخروج الآمن ومنها الانتقال للمنطقة الغربية فى أوكرانيا ليتمكنوا من عبور حدود دول الجوار الأوكرانى وهى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر.

وأشار إلى وجود متابع على مدار الساعة من خلال سفراء مصر فى دول الجوار الأوكراني، مؤكدا أن الدولة تقدم المساعدة لكافة المواطنين المصريين سواء عبر نقلهم أو تقديم إعاشة لهم إلى حين النظر فى سبل إعادتهم إلى مصر.

سفير مصر فى وارسو يستقبل المواطن المصاب فى أوكرانيا



سفير مصر فى وارسو يستقبل المواطن المصاب فى أوكرانيا سفير مصر فى وارسو يستقبل المواطن المصاب فى أوكرانيا