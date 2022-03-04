شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة الروسية: مفاعل زاباروجيا آمن ومستوى الإشعاع طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميترى بيسكوف، أن مفاعل زاباروجيا آمن ومستوى الإشعاع طبيعي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، أن توسع الناتو تدريجيا جعل روسيا تشعر بالتهديد، متابعا: سبب ما جرى فى منطقة المفاعل قوميون متطرفون تم التخلص منهم.

وفى وقت سابق، عُقد مؤتمر صحفي، قبل قليل، للأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول متابعة آخر مستجدات الأوضاع فى أوكرانيا، لاسيما بعد حريق محطة "زابوريجيا" النووية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "حلف الناتو، تحالف دفاعى لكن إذا جاء النزاع إلينا فنحن مستعدون لذلك".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الحلفاء، متابعا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، متابعا: "حرب روسيا المستفزة في أوكرانيا تحتاج لرد حاسم، وواشنطن أرسلت قوات إلى شرق أوروبا".

وقبلها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترى كوليبا، إنه إذا انفجرت محطة زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر بعشرات المرات من تشيرنوبل، مطالبا بضرورة تزويد أوكرانيا بالطائرات العسكرية المقاتلة لمواجهة الجيش الروسي.