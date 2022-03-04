شكرا لقرائتكم خبر عن كشف 189 عرضا وهميا بالأوكازيون الشتوى.. والتموين تشدد على استلام الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2022 وسط انتظار المواطنون مواسم تخفيضات أسعار منتجات والملابس لتمكنهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل العروض، وتسمح الوزارة للمحلات التجارية للمشاركة شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

فيما تنسق الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين مع جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة العروض المعلنة من قبل الجهات والحملات المشاركة، حيث يتم مراجعة بيانات الباركود الخاص بكل سلعة ومعرفة السعر قبل وبعد التخفيضات، وفى حالة وجود مخالفات يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن بعض المحلات تقدم تخفيضات من خلال شراء قطعتين من منتجات الملابس يحصل المستهلك على القطعة الثالثة مجانا، في حين تراوحت نسبة التخفيضات من 20 إلى 50% على حسب المنتجات والمحلات المشاركة كما تم تحرير 667 مخالفة منها 198 عرضا وهميا عن تخفيضات غير حقيقية، بجانب تحرير مخالفات نتيجة عدم الحصول على تصاريح بالمشاركة في الأوكازيون أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتستمر وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك فى تشكيل مجموعات عمل لشن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، كما قامت وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية على إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الشتوي 2022 للاستفادة من عروض تخفيضات الاسعار منها مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات حيث شارك 3728 محلا تجارية حتى الآن.

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الادارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري تكثيف الرقابة على المحلات التجارية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق طوال فترة الأوكازيون، وكذلك من جدية عروض التخفيضات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كما تقوم الوزارة بتشكيل مجموعات عمل من أجل مراقبة المحلات التجارية طوال الوقت وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

وطالبت وزارة التموين المواطنين بأن يقوموا بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية، حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية وعلى المستهلك تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.