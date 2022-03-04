شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير جميع الخدمات على طرق ومحاور القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها توجيه الرئيس السيسى بتوفير جميع الخدمات على طرق ومحاور القاهرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مصر تدين تفجير إرهابى استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور الباكستانية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذى استهدف مسجداً بمدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وزيرة الصناعة: استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية بالصعيد.. و234 فرصة استثمارية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة، هذا بالإضافة إلى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه، حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة.

انقطاع الإنترنت فى العاصمة الإيرانية بسبب حريق فى مبنى الاتصالات الرئيسى

قالت وزارة الاتصالات الإيرانية إن حريقاً اندلع في مبنى الاتصالات الرئيسي بطهران تسبب في تعطل خدمات الإنترنت، اليوم الجمعة، وأضافت أن الحريق نجم عن خلل في وصلات الكهرباء، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 23

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

التعاون الدولى: 20 مليار دولار تمويلات تنموية آخر عامين منها 5 مليارات للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعاليات إحدى المؤتمرات، وبحضور وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وشارك افتراضيًا روبيرتو سواريز، السكرتير العام لمنظمة العمل الدولية.

الصور الأولى لتفجير مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية ومقتل 30 شخصا

قالت وسائل إعلام باكستانية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا، اليوم، الجمعة، إثر تفجير مسجد فى مدينة بيشاور شمال غربى باكستان.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم الجمعة 4 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، موسيمانى يستفسر عن موقف المصابين فى الأهلى قبل اللقاءات الحاسمة، والزمالك يعلن غدا الموقف النهائى لتجديد عقود اللاعبين.

الهولندى سيدورف أسطورة ميلان يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي عن اعتناقه الإسلام ذلك خلال تواجده في دولة الإمارات المتحدة، معربا عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الدين الاسلامي.

تعرف على موعد مباراة ليفربول ووست هام القادمة فى الدورى الإنجليزى

يعود فريق ليفربول، المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، إلى مواصلة مبارياته فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بمواجهة أمام فريق وست هام يونايتد، غدا السبت، وذلك بعد فوز ليفربول على فريق نورويتش سيتى، يوم الأربعاء الماضى وتأهله إلى ربع النهائى فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

افتتاح مبهر فى الألعاب البارالمبية الشتوية ببكين بحضور رئيس الصين.. صور

حضر الرئيس الصيني شي جين بينج حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 في بكين، الذي يقام في الاستاد الوطني في بكين.

الرئيس السيسى يتفقد المحاور والأعمال الصناعية بين شرق القاهرة وغربها والمرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو والإنشاءات بِـ"شينزو آبى".. ويوجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة فى طرق ومحاور القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي فى اطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

شحن أول دفعة قطارات مكيفة جديدة من إسبانيا.. تشمل عربات قطار فاخر وتصل بحرا عبر ميناء الإسكندرية نهاية مارس.. تنضم للخدمة يونيو المقبل و7 قطارات يتوافد وصولها قبل نهاية 2022

شحنت شركة تالجو الأسبانية أول دفعة من القطارات الإسبانية المكيفة المتعاقد عليها مع هيئة السكة الحديد، حيث تم شحنها بحرا من إسبانيا في اتجاه ميناء الإسكندرية، وتتكون هذه الدفعة من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار، ومخطط وصولها نهاية شهر مارس الجارى، على أن يتتابع وصول باقى الدفعات بمعدل قطار كل شهرين.

التعليم: كنترولات الثانوية العامة تراجع استمارات الطلاب.. وتبدأ فى تجهيز وإعداد أرقام الجلوس واللجان الامتحانية.. مصادر: إعلان أرقام الجلوس للطلاب مايو المقبل بحد أقصى ومنع أداء الاختبار فى غير اللجنة المحددة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، المقرر لها 11 يونيو المقبل حسب المواعيد الواردة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، حيث أكدت مصادر مسئولة، إنه من المقرر أن يتم إعلان أرقام الجلوس للطلاب واللجان الامتحانية التى سيؤدى فيها الطالب الاختبار نهاية أبريل المقبل وبحد أقصى شهر مايو 2022.

"كوبرفيلد الغلابة".. زياد طارق يبهر الجميع بألعاب قراءة الأفكار والخداع البصرى.. ابن المنصورة يحترف الألعاب السحرية فى السادسة من عمره.. ويطوف الشوارع يبهر المارة بخدع "الكوتشينة".. ويؤكد: فن ومهارة وعلم

انبهاره ودهشته بعرض قدمه ساحر في حفل استقبال الطلاب بالمدرسة، يخفي خلاله الأشياء ويظهرها، ويطفئ السجائر بملابسه دون أن تحترق، ويخرج طيورا من جعبته ويخفيها بإتقان ومتعة، دفعه لأن يدخل عالم الخداع البصري ويتعلم ألعاب خفة اليد، فكان ذلك العالم المخيف المسيطر الوحيد على عقل وقلب ابن مدينة المنصورة زياد طارق، حتى احترف المجال، وخطف الأنظار بما قدمه من عروض سحرية وخدع بصرية مبهرة على الطراز الحديث، بمهارته العالية وخفة يده، وأدائه المثير والمشوق، وسار بخطى ثابتة نحو الارتقاء بموهبته وتحقيق حلمه فى أن يصبح واحدا من أهم لاعبي الخدع البصرية، صانعا لنفسه عالما خاصا استطاع من خلاله أن يثبت ذاته بجدارة واستحقاق.

الرئيس السيسى يتفقد المحاور والأعمال الصناعية بين شرق القاهرة وغربها

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي فى اطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

توفير السلع والاقتصاد الأخضر.. أبرز محاور الحصاد الأسبوعى للحكومة.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى 4 مارس 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

الأمم المتحدة: مقتل 331 مدنيا وإصابة 675 منذ بداية الحرب فى أوكرانيا

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 331 مدنيا قتلوا وأصيب 675 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما اعتمد المجلس قرارًا يدعو إلى انسحاب "سريع وقابل للتحقق" للقوات الروسية والجماعات المسلحة المدعومة من روسيا من كامل أراضي أوكرانيا.

ديلى ميلى: مجموعة منصور تنفى تقديم عرض لشراء نادى تشيلسى فى الوقت الحالى

حسمت مجموعة "منصور" الجدل بشأن موقف رجل الأعمال لطفى منصور من الاستحواذ على أسهم نادى تشيلسي الإنجليزى، وقال المتحدث الرسمي باسم مجموعة منصور فى تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: "نريد أن نوضح أننا لا نسعى لتقديم عرض لشراء نادى تشيلسي في الوقت الحالي".

لحظة استهداف القوات الروسية لمحطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا.. فيديو

التضامن: إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة، ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك ٤ ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

"التعليم" توجه طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

طالب قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنبيه على المدارس للتشديد على طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الجارى، مشيرًا إلى أنه تم رصد تدنى مستوى، ونسب الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات مقارنة بالنسبة العامة المستهدفة.

تفاصيل ومواصفات مونوريل العاصمة الإدارية وموعد انتهاء تنفيذه فى 9 معلومات

يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول مونوريل مصرى يتم تنفيذه من قبل تحالف الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية، وذلك خلال التقرير التالى:

البروفيسور يعود .. الزمالك يُنهى اتفاقه مع فيريرا لخلافة كارتيرون

علم الخليج 365 ان الزمالك استقر على خليفة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج البيضاء.

حماية المستهلك: حبس محتكرى السلع 5 سنوات وغرامة تصل 4 ملايين جنيه

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.

وزير التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 24 مارس بتخفيضات تصل 25%

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، ووجه الرئيس بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة، حيث ‏ستبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من ابريل، و‏أن المعرض الرئيس سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

هزتان أرضيتان على بعد 40 كيلو من مدينة دهب بجنوب سيناء

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، صباح اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.