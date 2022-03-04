شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يعيد المرأة لمكانتها المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا االجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى الخطوة التاريخية التي تبدأ اليوم بتجليس 98 قاضية على منصة مجلس الدولة لأول مرة في تاريخه منذ عام 1946.

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