شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المهندسين للتصويت بانتخابات النقابة قبل لحظات من غلق اللجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهندسو مصر التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين لاختيار النقيب العام ومرشحو الإعادة من المرحلة الأولى، وذلك فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

ومن المقرر غلق اللجان فى تمام السابعة والنصف مساء.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، وتستمر حتى السابعة والنصف مساء، حيث أدلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس طارق الملا وزير البترول بأصواتهم مشيدين بسهولة وتنظيم العملية الانتخابية.