شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يعلن أرقام تلقى الشكاوى عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤوف علام أرقام تلقي الشكاوي لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وهي الخدمة التي أطلقها المجلس للتواصل والتفاعل مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

وأوضح عبد الرؤوف علام، أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين خصص الأرقام التالية: الرقم الأول 01065125739 والرقم الثاني 01065125916 لتلقي الشكاوي عبر تطبيق واتس آب.

بالإضافة إلى تدشين صفحة رسمية للمجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باسم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، ويتم تلقي الشكاوي عن طريق الصفحة الرسمية بجانب أرقام الشكاوي عبر تطبيق واتس آب.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذى للمجلس إن المجلس يتفاعل مع شكاوي أولياء الأمور والطلاب والمعلمين على مدار الساعة، وسيتم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية لتلقي الردود عن تلك الشكاوي بعد فحصها من المختصين.