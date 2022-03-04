شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى المرشح على مقعد نقيب المهندسين يدلى بصوته فى الانتخابات..فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المهندس هانى ضاحى المرشح على مقعد نقيب عام مهندسى مصر بصوته فى مقر اللجنة الانتخابية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، حيث تجرى جولة الإعادة على مقاعد النقابات الفرعية والجولة الأولى على مقعد النقيب العام.

وأكد المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أنه لا توجد أى تجاوزات تمت حتى الآن في عملية الانتخابات بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الأمور تسرى بسلاسة وشكل منظم.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، صباح اليوم وتستمر حتى السابعة والنصف مساء، حيث أدلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس طارق الملا وزير البترول بأصواتهم مشيدين بسهولة وتنظيم العملية الانتخابية.