دون سبب واضح.. شاب يشوه وجه سيدة بساطور في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات شروع شاب في قتل صاحبة محل بقالة بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية إشارة من شرطة النجدة بشروع شاب ثلاثيني في قتل صابة محل بقالة نقلت إلى المستشفى.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن عاطلا يبلغ من العمر 37 سنة، اعتدى على صاحبة محل بقالة بمنطقة سكنه بساطور محدثًا إصابتها بجروح قطعية بالوجه والذراعين.

فور تلقيه البلاغ، انتقل الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، إلى موقع الحادث وأمكن التحفظ على المتهم، وتبين عدم وجود أي خلافات بينه وبين المصابة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم فرض حراسة على الغرفة المتواجدة بها المصابة -حالتها حرجة- لاستجوابها فور تحسن صحتها، واصطحبت مأمورية المتهم إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بعرض المتهم على مصحة نفسية للوقوف على قواه العقلية.