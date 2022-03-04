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"دمه اتصفى".. مقتل قهوجي بسبب الخلاف على المشاريب في حلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهى عامل حياة قهوجي في الشارع بمدينة حلوان، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على المشروبات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا مفاده وقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين قهوجي، 42 سنة، وعامل، 40 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر لتشابك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وكسر بالجمجمة، جراء اصطدام رأسه بحجر، وتم نقله للمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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