بالمفتاح المصطنع... ضبط شخص لقيامه بسرقة سيارة مواطن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع"

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، (له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد محال قطع الغيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.