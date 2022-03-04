يجذب الركاب.. معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أعلنت وزارة النقل، استمرار العمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
ونشرت وزارة النقل معلومات عن المشروع والتي جاءت على النحو التالي:
- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.
- المشروع إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ).
- سساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو، عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
- وسيلة سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة.
- يوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي.
- يخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.
- تجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .