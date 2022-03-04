وزير النقل يكشف سبب مشاركته في انتخابات نقابة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن مشاركته في انتخابات نقابة المهندسين تأتي من منطلق اعتزازه وتقديره لمكانة المهندسين ودورهم الكبير في دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد وزير النقل - في تصريحات صحفية، الجمعة، على هامش إدلائه بصوته في انتخابات نقابة المهندسين - بسير العملية الانتخابية في جو من النزاهة والشفافية، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار، وهو ما يؤكد الحرص الشديد من المهندسين على اختيار مجلس النقابة القادم لتحقيق كافة طموحات العاملين في هذا المجال.

وأعرب المهندس كامل الوزير عن فخره بالطفرة الهندسية والمشروعات الضخمة والعملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.. مشيراً إلى استمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة، وهو ما سيتطلب جهدا مضاعفا من النقابة خلال الفترة القادمة.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمجلس القادم لنقابة المهندسين أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمجال الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية.