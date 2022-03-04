محافظة الجيزة تزيل 24 بناءً مخالفًا وتعد على الأراضي الزراعية بـ 3 مراكز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

واصل محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين، كما شدد على المتابعة الميدانية على مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة بإزالة 24 حالة تعد وبناء مخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء حيث قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بطريق عالية بزواية أبو مسلم بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء سقف مخالف بدون ترخيص الدور الأول بعد الأرضي على مساحة حوالي 60م2.

وفي مركز العياط، تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة جمالون على مساحة 30م2 وإزالة حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 100م2 بالإضافة إلى إزالة حالة تعد عبارة عن مغسلة على أرض أملاك دولة وجميعها بالوحدة المحلية ببرنشت.

وفي مركز ومدينة أطفيح، تم إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 1125م2 في المهد.

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة وفك شدة خشبية بعقار مخالف بقرية طرخان بمساحة 150م إلى جانب إزالة بناء مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقه عرب القميعي بالودي وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي أملاك الدولة بعرب الترابين بمساحه 900م2.

وأشارت المحافظة إلى أنه جار متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.