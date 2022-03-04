شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكرانى يستغيث بالناتو: اتصرفوا مع بوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترى كوليبا، إن بلاده تطلب من الناتو التصرف فورا حيال الحرب الروسية، لعدم السماح لبوتين بتدمير أوكرانيا ، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت إيطاليا، هبوط بورصة ميلانو بنسبة 5% على خلفية الأزمة الأوكرانية، فيما قال وزير خارجية اليابان، إن مجموعة الـ 7 ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تقوم بحماية منشأة "زابوريجيا" منذ عدة أيام، متهمة جماعات أوكرانية بالتسبب في قصف منشأة "زابوريجيا" النووية الأوكرانية، قائلة: "المخربون الأوكرانيون تعمدوا استفزازنا قرب المنشأة النووية".

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن إسقاط طائرة حربية روسية في منطقة زاتوكا قرب أوديسا على البحر الأسود، فيما ذكرت فرنسا أنها قامت بتفعيل خلية الأزمة النووية لديها بعد الهجوم على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وذلك لضمان أن روسيا لن تقصف البنى التحتية النووية، فيما ناشد الشعب الروسي للتظاهر ضد ما يحدث في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل، فيما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع نظيره الأوكراني حول آخر مستجدات الحريق في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، لاسيما بعد إخماد فرق الإطفاء الأوكرانية، النيران في المحطة النووية، وتأكيد جهاز الطوارئ الأوكراني، اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.

وكانت، قوات الجيش الروسى، استولت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بعد معارك عنيفة، وأكد بيان عاجل نشرته قيادة المحطة، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن قوات الجيش الروسى استولت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.