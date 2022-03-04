شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد المحاور والأعمال الصناعية بين شرق القاهرة وغربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي فى اطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، اخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع ٥ حارات مرورية لكل إتجاه.