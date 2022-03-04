شكرا لقرائتكم خبر عن توفير السلع والاقتصاد الأخضر.. أبرز محاور الحصاد الأسبوعى للحكومة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى 4 مارس 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بخصوص الترتيبات بين حكومتى مصر وجمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022، بالإضافة إلى قرار باعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، ممثلة فى هيئة النقل العام بالقاهرة، تجديد التعاقد مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" لتأجير محطة الغاز الطبيعى بجراج الأمل، منطقة القطامية، على مساحة 445م2.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الموكلة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات، بجانب استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، ووقفها تماماً، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التى تمت فى اجتماع المجلس فى نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها.

وشملت القرارات كذلك، اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 31 تسوية، بالإضافة إلى استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى 30/9/2021، عن ربع السنة المالية (الأول) للعام المالى 2021/2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة قدرها 40.1 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها فى بعض المشروعات العمرانية.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض مساحات المناطق الواردة بالمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2015، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون على النحو الوارد بالقرار، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25909.65 م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د)، بالمنطقة الصناعية بالخارجة، بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها، كما تمت الموافقة على إجراءات وخطوات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، وكذلك الموافقة على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التى تم توفيرها بالحى السكنى R3.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية محلياً، والتمويل اللازم لها، فى ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ونائبى محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض مقترح الحوافز التى تدرس الحكومة تقديمها لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث كلف بسرعة عرض المقترح على مجلس الوزراء لاعتماد الحوافز وإعلانها، وذلك بحضور وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير قطاع الطيران المدني، بحضور وزيرى المالية، والطيران، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، ومسئولى الوزارتين والشركة والجهات التابعة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية فى عدد من المراكز بالمحافظات، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظى الأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية والمنوفية وبورسعيد ودمياط والإسكندرية ومطروح وبنى سويف وكفر الشيخ، ومدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً بشأن تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادي، حيث قال إن المشروع يأتى ضمن خطط الحكومة لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة من الموارد أفضل استفادة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بجانب اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لتصنيع السيارات، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستعراض محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، بجانب اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من نواب رئيس البنك والمسئولين التنفيذيين، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون، حيث ثمن رغبة مجموعة البنك الدولى فى دعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ للمساهمة فى إطلاق مبادرات عالمية، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي.

كما عقد اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ خطة وموازنة العام المالى الحالى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور وزيرى المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرانس من قبل وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، تابع سيادته الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال رئيس اللجنة، حيث تم إصدار قرارات لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذلك تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، فضلاً عن إلقاء كلمة خلال احتفالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أكد خلالها أن المشروع لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

كما تضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضاً، مداخلة خلال مشاركته فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، حيث أكد أن ما يتم عرضه يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات فى مجال المرافق والطرق، كما أضاف أنه فى فترة زمنية قياسية تم تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير الدولة للإنتاج الحربى لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها، والخطط المستقبلية، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعة وزيادة المكون المحلى ونقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية إلى الصناعة المحلية، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، والرئيس التنفيذى للشركة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها فى قطاعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

كما التقى مع رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث رحب باستضافة مقر إقليمى للاتحاد فى مصر، وذلك بمناسبة مشاركة رئيس الاتحاد فى مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى عقد لأول مرة فى مصر على مدار يومى 28 فبراير و1 مارس، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

