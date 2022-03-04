شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 331 مدنيا وإصابة 675 منذ بداية الحرب فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 331 مدنيا قتلوا وأصيب 675 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما اعتمد المجلس قرارًا يدعو إلى انسحاب "سريع وقابل للتحقق" للقوات الروسية والجماعات المسلحة المدعومة من روسيا من كامل أراضي أوكرانيا.

وقال وفد التفاوض الأوكراني، إنه توصل مع الجانب الروسي، إلى اتفاق على إنشاء ممرات آمنة وإيصال المواد الغذائية والأدوية، وكذلك التنسيق مع السفارات الأجنبية لإخراج أكبر عدد من المدنيين من مناطق القتال.

وأضاف الوفد التفاوضي الأوكراني، أن "هدف الروس من إجراء المفاوضات عدم الظهور بالوحشية التي هم عليها"، موضحا أنه لم يمنح أحدا حق التحدث باسمه ونعمل بشكل طبيعي وفق القانون"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل، فيما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع نظيره الأوكراني حول آخر مستجدات الحريق في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، لاسيما بعد إخماد فرق الإطفاء الأوكرانية، النيران في المحطة النووية، وتأكيد جهاز الطوارئ الأوكراني، اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.

وكانت، قوات الجيش الروسى، استولت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بعد معارك عنيفة، وأكد بيان عاجل نشرته قيادة المحطة، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن قوات الجيش الروسى استولت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.