شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميلى: مجموعة منصور تنفى تقديم عرض لشراء نادى تشيلسى فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت مجموعة "منصور" الجدل بشأن موقف رجل الأعمال لطفى منصور من الاستحواذ على أسهم نادى تشيلسي الإنجليزى، وقال المتحدث الرسمي باسم مجموعة منصور فى تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: "نريد أن نوضح أننا لا نسعى لتقديم عرض لشراء نادى تشيلسي في الوقت الحالي".

وبحسب صحيفة "ديلى ميل"، فإن لطفى منصور هو ثانى رجل أعمال ينفى شراء نادى تشيلسي، بعد جيم راتكليف - أغنى رجل في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفى مجموعة منصور الاستحواذ على أسهم نادي تشيلسي ضربة جديدة للمليارديرالروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي الإنجليزي، الذي أعلن "مؤخرا" أنه سيبيع نادي تشيلسي ، بعد 19 عامًا من شرائه، وسط دعوات فى بريطانيا لفرض عقوبات ضده بسبب الحرب الأوكرانية.









وأشارت الصحيفة، إلى أن رومان أبراموفيتش يضطر إلى خفض سعر نادي تشيلسي البالغ 3 مليارات جنيه إسترليني، بعد نفي مجموعة منصور رغبتها في الاستحواذ على أسهم النادي.

وأعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الأربعاء الماضى، عرضه نادي تشيلسي الإنجليزي للبيع بشكل رسمي.

وكان أبراموفيتش قد منح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية، مهمة إشراف ورعاية النادي بعد تنازله عن ملكيته مطلع هذا الأسبوع.

ونشر نادي تشيلسي بيانًا من أبراموفيتش جاء فيه:"أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي.. كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي، في الوضع الحالي اتخذت قرارًا ببيع النادي ، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه."



وتابع: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة.. لن أطلب سداد أي قروض.. لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي ، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادى".

وأضاف: "علاوة على ذلك ، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع.. سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا ، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأكمل: "أرجو أن تعلموا أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية ، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة.. ومع ذلك ، أعتقد أن هذا في مصلحة النادي."

واختتم قائلُا:"آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا.. لقد كان امتياز العمر أن أكون جزءًا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة. سيظل نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره دائمًا في قلبي."

وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت إجراءات لمعاقبة روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا، منها حرمان عدد من المواطنين بالغي النفوذ مثل أبراموفيتش من دخول أراضيها.

ويُعد أبراموفيتش من رجال الأعمال ذوي الدور البارز في إدارة فلاديمير بوتين لروسيا.

ويُذكر أن أبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي عام 2003، وتُوج معه الفريق بالعديد بالبطولات على رأسها بطولتي الدوري اإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.