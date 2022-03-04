شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وضوابط المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2020، وذلك يوم السبت 12 مارس 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية الكائن، بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2.

وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات وضوابط حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :-

- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.