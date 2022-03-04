شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة استهداف القوات الروسية لمحطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام دولية، لحظة الهجوم واستهداف القوات المسلحة الروسية، محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التى تقع بجنوب شرق أوكرانيا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، قبل إعلان أوكرانيا سيطرة قوات الجيش الروسى على المحطة النووية بعد معارك عنيفة.

ووفقا لموقع شبكةCNN الأمريكية، فإن القوات الروسية هاجمت أكبر مفاعل نووى فى أوكرانيا، بينما تدعو أوكرانيا جميع قادة الدول إلى العمل الفورى لوقف الكارثة النووية.

فيما أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضرورة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وذلك لضمان أن روسيا لن تقصف البنى التحتية النووية، فيما ناشد الشعب الروسى للتظاهر ضد ما يحدث فى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وقالت إنها تعمل بشكل طبيعي، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطرف الأوكرانى هو المسؤول عن إضرام النيران فى محطة زابوريجيا النووية.