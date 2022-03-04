"التعليم" توجه طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - طالب قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنبيه على المدارس للتشديد على طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الجارى، مشيرًا إلى أنه تم رصد تدنى مستوى، ونسب الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات مقارنة بالنسبة العامة المستهدفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظام الثلاث والخمس سنوات، لجميع التخصصات الزراعي- التجاري- الفندقي- الصناعي.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022:

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية والزراعية والصناعية نظام السنوات الثلاث والمطبق عليها منظومة الجدارات المهنية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تجارى وفندقي وزراعي وصناعي نظام السنوات الثلاث.

- الطلاب المقيدون بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية و الزراعية والصناعية"إعداد مهني" نظام السنوات الثالث.

- الطاالب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية وفندقية وزراعية وصناعية نظام السنوات الخمس.

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لاداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 والمعدل بالقرار 476 لسنة 2018 والقرار الوزاري 104 لسنة 2021.

- الطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس يحق لهام التقدم لامتحان الدبلوم "منتظم" من احدى المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث في نفس العام على نفس التخصص والنوعية وذلك بعد التحويل لعدم اللبس في الفهم بالمدارس.

- العاملون في مجالات الانتاج والخدمات المختلفة الذين اجتازوا بنجاح امتحان النقل في الصف الثاني يتقدمون إلى الصف الثالث نظام عمال أما إذا كان الطالب الناجح بالصف الثاني منتظم يشترط مرور عام دراسي كامل على نجاحه بالصاف الثاني للتقدم لأداء الامتحان بالصف الثالث على نظام العمال.

-الطالب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح له بالتقدم لامتحان مرة رابعة بناءا على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 36 من قانون التعليم 139 لسانة 1981 وبناءا على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 318 والصـادر بتاريخ 15/11/1994 على أن يسدد الطالب الرسم المقرر بقرار المصروفات على أن تكون هذه آخـر فرصة لهـم.

- الطلاب الذين تقدموا لامتحان الدبلوم العام الماضي 2020/ ورسبوا ولهم حق التقدم هذا العام ، يتقدمون على النظام المطور في المواد التي رسبوا فيها بناءا على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على النحو التالي :

-بالنسبة للتعليم التجاري والفندقي :الطلاب الراسبون في جميع المواد أو بعضها من سنوات سابقة على النظام القديم في الصف الثالث بالمدارس التجارية نظام السنوات الثلاث يؤدون الامتحان في العام الحال والاعوام القادمة على المناهج الجديدة في جميع المواد في تخصصاتهم أو في اي تخصص أقرب لشعبته في النظام المطور بإقرار كتابي من الطالب و ولي الأمر ، ويتقدم الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلوم على نظام العمال بعد استيفاء جميع المستندات والتأكد من صحتها مع إرفاق شهاد اتمام الدراسة بالتعليم الاساسي أو بيان نجاح ضمن هذه المستندات والتأكد من صحتها من خلال الإدارة العامة للامتحانات واعتمادها.

- التعليم الزراعي :جميع امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام والاعواد القادمة تعقد على النظام المطور ، وجميع الطلاب الراسبين والباقين للاعادة الذين يتقدمون لأداء امتحان الدبلوم هذا العام في مواد رسوبهم فقط على النظام المطور وجميع الطلاب الذين درسوا المناهج القديمة ورسبوا في امتحان الدبلوم طبقا للمناهج القديمة ولم يتقدموا لأداء الامتحان في مواد رسوبهم أو الذين لم يحرروا استمارات يؤخذ عليهم اقرارات باختيار أحد المجالات المطورة إذا ما رغبوا في التقدم لأداء امتحان الدبلوم هذا العام أو الأعوام القادمة وذلك بالنسبة للطلبة الذين لم يستنفدوا عدد مرات التقدم لأداء امتحان الدبلوم

-التعليم الصناعي :جميع الطلاب الراسبين والباقين للاعادة ممن تقدموا لأداء امتحان الدبلوم لأول مرة في العام الدراسي 2020 / 2021 يؤدون الامتحان هذا العام في مواد رسوبهم على نفس النظام مواد نظرية - مواد عملية - معامل) ، والطلاب الراسبون على النظام القديم ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المقررة يؤدون الامتحان هذا العام على النظام المطور في المواد المناظرة لمواد رسوبهم مع أخذ الاقرارات اللازمة عليهم.