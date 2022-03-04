شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى: اللجنة العليا لانتخابات المهندسين سهلت دخول كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمرشح على مقعد النقيب العام، إن الإقبال على الانتخابات هذا الأسبوع أفضل من الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى سير العملية الانتخابية في هدوء بدون صعوبات.

وتابع أنه يناشد جميع المهندسين إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم لأن نقابة المهندسين نقابة حرجة ومهمة فى الدولة، مشيرا أن مشاركة الوزراء والمهندس إبراهيم محلب للإدلاء بأصواتهم يدل على عراقة النقابة ويعطى دلالة على أهمية هذا المكان.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات سهلت دخول كبار السن، وهناك إجراءات صارمة بمنع دخول غير المهندسين، ويصوت المهندس بالكارنيه وبالخير الفسفوري.