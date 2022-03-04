شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "منزلة الشهداء عند ربهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة 8 شعبان 1443هـ الموافق 11 مارس 2022م تحت عنوان: "منزلة الشهداء عند ربهم".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى سياق متصل، افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 35 مسجدًا منها 27 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 642 مسجدًا، منها 544 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا.