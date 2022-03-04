مبالغ مقابل التوظيف.. بيان مهم من القوى العاملة بشأن إعلان متداول لفرص عمل بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكدت وزارة القوي العاملة، أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة.

وحذرت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، الجمعة، المواطنين من هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر، وتستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أي وجود .

وأشارت إلى أن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن رصد إعلان تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلى الوزارة، ويطلب في الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حذر راغبي السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أي مبالغ مالية، إذ أن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أي مبالغ مالية من العامل في أي مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغي العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.

وأهاب مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية، والتواصل مع مستشارك العمالي أبوظبي من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.