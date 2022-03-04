مخدرات وسلاح.. الداخلية تطارد العناصر الإجرامية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ والدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين 3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 5136 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.