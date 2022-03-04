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ضبط شخص لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق " بالتجمع الخامس

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محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق "

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم يفيد بإكتشافه سرقة مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – متعلقات شخصية من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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