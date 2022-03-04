ضبط شخص لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق " بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق "

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم يفيد بإكتشافه سرقة مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – متعلقات شخصية من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.