ضبط مسؤول محطة وقود للتلاعب بالدفاتر في حصة بنزين المحطة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محطة وقود ، كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لقيامه بالتلاعب بالدفاتر الخاصة بإستلام حصة البنزين الُمدعم المنصرف للمحطة عمله ، وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز فى كمية من بنزين 80 المُنصرفة بلغت نحو (1000 لتر).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية.