داخل سيارته الخاصة.. ضبط تاجر عُملة بـ 37 ألف دولار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله إحدى السيارات "ملكه" ، وبحوزته مبلغ مالي 37 ألف دولار أمريكي.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.