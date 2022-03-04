تركته زوجته فرحل منتحرا.. المشهد الأخير في حياة شاب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه داخل منزله، بحي الهرم غرب الجيزة.

تلقى العقيد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم ، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر ٢٧ سنة، داخل شقته بمنطقة نزلة السيسي.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الهرم توصلت إلى أن الشاب مر بأزمة نفسية إثر وجود خلافات بينه وبين زوجته، تركت على إثرها الزوجة عش الزوجية، ليقرر التخلص من نفسه عن طريق شنق نفسه.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.